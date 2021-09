Berlin

Die in den USA trainierende Langstrecklerin belegte bei dem Leichtathletik-Meeting im Olympiastadion in 4:05,26 Minuten den fünften Rang. Es siegte die Amerikanerin Kate Grace in 4:01,33 Minuten vor Esther Guerrero aus Spanien, die 4:04,45 Minuten lief. Dritte wurde Axumawit Embaye aus Äthiopien in 4:04,59 Minuten.

Auf Platz vier noch vor Klosterhalfen kam die Münchnerin Katharina Trost in 4:05,17 Minuten.

