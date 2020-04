Der ehemalige Weltklasseläufer Haile Gebrselassie hat den Menschen in aller Welt angesichts der globalen Corona-Pandemie Mut zugesprochen.

"Bleibt zu Hause, dann besiegen wir Corona! Sorgt Euch nicht zu sehr in der heutigen Dunkelheit, denkt an das Licht in der Zukunft", verkündete der 46 Jahre alte Äthiopier aus seinem Wohnort in der Hauptstadt Addis Abeba in einer Social-Media-Botschaft.