Darmstadt

Der DLV hatte bereits Anfang August ein Teilaufgebot von 46 Athleten für das WM-Aufgebot ausgewählt.

Der 29-jährige Harting aus Berlin war trotz Normerfüllung zunächst wegen despektierlicher Äußerungen über den Deutschen Leichtathletik-Verband und seine Konkurrenten nicht nominiert worden. Zudem waren seine Leistungen zuletzt eher mäßig. Immerhin erreichte er beim Diamond-League-Finale in Brüssel wieder eine Weite von 64,03 Metern.

"Wir werden in Doha ein gut vorbereitetes deutsches Team sehen", sagte DLV-Cheftrainer Alexander Stolpe. Zu den Titelanwärtern in Katar zählen Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) sowie die vier Speerwerfer um Titelverteidiger Johannes Vetter ( Offenburg). Nach zuletzt drei deutschen Rekorden will sich Vorzeigeläuferin Konstanze Klosterhalfen ( Bayer 04 Leverkusen) bei der WM in der Weltspitze behaupten.

dpa