LA Clippers erzwingen sechstes Spiel gegen Phoenix Suns

Die Los Angeles Clippers haben in den Finals der Western Conference das Aus abgewendet und ein sechstes Spiel gegen die Phoenix Suns erzwungen.

Nach drei Niederlagen in den ersten vier Basketball-Partien holten die Clippers ein 116:102 in Phoenix und verkürzten in der Serie auf 2:3. Um die Chance auf den Einzug in die Final-Serie um die Meisterschaft in der NBA zu wahren, müssen die Clippers auch das Heimspiel in der Nacht zum Donnerstag gewinnen.