Weltmeister Landin sorgt sich um Handball-Saison

Das wird stressiger und stressiger mit unserer Terminplanung", sagte der dänische Torwart des deutschen Rekordmeisters in der Sendung "Sportclub" im NDR-Fernsehen. "Ich hoffe, dass wir nicht wieder die Saison abbrechen müssen. Das kann schlimmstenfalls das Thema sein."

Aufgrund eines positiven Corona-Tests bei einem Spieler des THW Kiel war das für Sonntag angesetzte Bundesliga-Spiel gegen den SC DHfK Leipzig ausgefallen und muss verlegt werden. Der betroffene Kieler Spieler wurde sofort isoliert. Auch die Champions-League- Partie der Kieler beim HC Motor Saporoschje in der Ukraine am 10. Februar wird aller Voraussicht nach von der Europäischen Handball-Föderation abgesagt. Allein in der Bundesliga muss der THW noch drei Partien nachholen.

