THW Kiel geht als Favorit in die Endrunde

Titelverteidiger THW Kiel geht selbstbewusst in die Endrunde um den deutschen Handball-Pokal, die am 3. und 4. Juni in Hamburg ausgetragen wird.

"Wir nehmen die Favoritenrolle an", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, der einen "seriösen und professionellen" Auftritt der Kieler ankündigte.