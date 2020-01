Titelverteidiger Spanien ist mit einem lockeren 31:25 (14:9)-Sieg gegen Tschechien in die Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft gestartet.

Zum Auftakt der zweiten Turnierphase in der Gruppe I, in der auch die deutsche Mannschaft spielt, wurden die Spanier ihrer Favoritenrolle am Donnerstag in Wien gerecht und haben nun 4:0 Punkte auf dem Konto.