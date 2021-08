Berlin

"Fabi hatte Glück im Unglück, dass die Verletzung keinesfalls so schwerwiegend ausfällt, wie wir es befürchtet hatten", sagte allerdings Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Ob Wiede in den den Kader für die Heimpartie am 9. September gegen die HSG Wetzlar zurückkehrt, ist nach Angaben der Füchse fraglich.

