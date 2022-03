Handballer testen gegen Dänemark, Schweden und Spanien

Dortmund

Die Partien steigen parallel zu den Gruppenausscheidungsspielen für die Europameisterschaft, für die das Quartett bereits qualifiziert ist.

Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am 13. Oktober in Mannheim auf Schweden. Wenige Tage später gastiert die DHB-Auswahl am 15. oder 16. Oktober in Spanien. Es folgt das Auswärtsspiel in Dänemark (8./9. März 2023), am 12. März kommenden Jahres kommt es in Hamburg zum Rückspiel. Ende April 2023 stehen dann zum Abschluss das Gastspiel in Schweden und die Heimpartie gegen Spanien in Berlin an.

dpa