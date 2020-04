Balingen

"Der ein oder andere ist schon auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich jetzt vielleicht doch noch mal ein Jahr dranhänge", sagte der Europameister von 2016 der Deutschen Presse-Agentur. "Aber für mich selbst war das nie ein Thema. Entscheidungen sind Entscheidungen, und diese habe ich so getroffen."

Die Handball-Bundesliga hofft derzeit noch, die Saison spätestens am 16. Mai fortsetzen zu können, um sie bis Ende Juni abzuschließen. Strobel ist skeptisch, was eine Fortsetzung angeht. "Sollte es eine Lösung geben, die für alle akzeptabel ist, dann sollte die Überlegung, die Saison zu beenden, im Vordergrund stehen", sagte er.

Besonders enttäuscht wäre er nicht, sollte seine Karriere still zu Ende gehen. "Natürlich hätte ich es mir anders vorgestellt, also dass die Saison normal zu Ende gespielt wird. Aber wenn es jetzt so ist, dann ist es halt so", sagte er. "Wichtig ist, dass sich die allgemeine Situation verbessert."

