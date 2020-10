Handball-Frauen mit Prestigesieg gegen die Niederlande

Deutschlands Handball-Frauen haben sich eindrucksvoll aus der Corona-Pause zurückgemeldet.

Die DHB-Auswahl gewann in Lingen ein Test-Länderspiel gegen Weltmeister Niederlande mit 27:25 (16:15) und feierte damit zum Start in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft vom 3. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen einen Prestigesieg.