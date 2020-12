Handball-Bundesliga glaubt nicht an WM-Verschiebung

Die Handball-Bundesliga (HBL) rechnet trotz weiterer Bedenken nicht mit einer Verschiebung der Weltmeisterschaft im Januar.

Andere europäische Top-Ligen sehen die Austragung des Turniers in Ägypten wegen der Coronavirus-Pandemie aktuell nicht so kritisch wie einige Bundesligisten, wie HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte.