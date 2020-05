Berlin

"In unserer Situation ist es unabdingbar an allen Stellschrauben zu drehen. Daher bin ich Michael dankbar, dass wir uns so professionell einigen konnten", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning in einer Vereinsmitteilung. Der 35 Jahre alte Müller war zu Beginn der mittlerweile abgebrochenen Saison von der MT Melsungen zu den Füchsen gewechselt.

Anzeige

dpa