Flensburgs Handballer holen Unentschieden gegen Paris

Flensburg

Hampus Wanne erzielte sieben Treffer für die SG. Für Paris war Mikkel Hansen sechsmal erfolgreich.

Dank der Paraden des starken Torhüters Benjamin Buric fanden die Flensburger sehr gut in die Partie. Mit einem Gegenstoß-Treffer ins leere Tor der Gäste zum 5:4 sorgte Simon Hald in der 13. Minute für die erste SG-Führung. Kurz vor der Pause verwandelte Wanne einen Siebenmeter zum 13:10 (25.).

Nach dem Seitenwechsel verhinderte eine schlechte Chancenverwertung, dass sich die Gastgeber deutlicher absetzen konnten. So wechselte die Führung bis in die Endphase hin und her. Wenige Sekunden vor Schluss verhinderte ein Fehlpass von Mads Mensah Larsen die mögliche Siegchance.

