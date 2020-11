Flensburg

Beste Werfer beim Sieger waren Magnus Rød und Jim Gottfridsson mit jeweils acht Toren. Für die Gäste traf Viggo Kristjansson elfmal. Am Samstag war Rekordmeister THW Kiel mit einem 41:26-Kantersieg gegen Aufsteiger HSC 2000 Coburg an die Tabellenspitze gestürmt. Der Titelverteidiger führt das Klassement mit 14:2 Zählern vor den punktgleichen Rhein-Neckar Löwen an. Die Mannheimer waren am Wochenende nicht im Einsatz.

