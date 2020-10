Flensburg-Handewitt schlägt Elverum in der Champions League

Flensburg

Beste Werfer waren Göran Sögard Johannessen mit acht Toren für Flensburg sowie Thomas Solstad mit sieben Treffern für Elverum.

Nach dem 26:31 in der Königsklasse bei Vardar Skopje in Nordmazedonien und dem 21:29 im 103. Schleswig-Holstein-Derby beim THW Kiel zeigte sich die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla gegen Elverum zunächst unbeeindruckt. Schon nach etwas mehr als fünf Minuten lagen die Norddeutschen mit 4:1 in Führung. Dann steigerte sich Gästekeeper Thorsten Fries, und die Norweger verkürzten kurz nach der Pause auf 18:19 (34.). Flensburg blieb bei seiner Linie und feierte einen knappen, aber verdienten Sieg.

Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) wollen die Flensburger dann gegen den HSC 2000 Coburg einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Ein Erfolg über den Aufsteiger wäre der 40. Bundesliga-Heimsieg in Serie für den deutschen Meister von 2018 und 2019.

© dpa-infocom, dpa:201022-99-47541/2

dpa