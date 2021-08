Mannheim

Appelgren fehlte den Nordbadenern nach Operationen an Knie, Schulter und Finger bereits in der kompletten vergangenen Saison. Ende Mai schien der 31-Jährige noch vor einem Comeback zu stehen, nun folgte der erneute Rückschlag. Die Löwen starten am 9. September mit dem Spiel bei TSV Hannover-Burgdorf in die neue Spielzeit.

dpa