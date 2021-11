DHB vor Portugal-Länderspielen zuversichtlich

Deutschlands Handballer gehen ohne personelle Probleme in die beiden Länderspiele gegen Portugal. "Alle sind fit", berichtete DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Nach dem Ausfall der beiden verletzten Berliner Rückraumspieler Paul Drux und Fabian Wiede sowie von Kiels Kreisläufer Patrick Wiencek, der aus familiären Gründen absagte, stehen Bundestrainer Alfred Gislason 18 Spieler für die Partien am Freitag (20.15 Uhr/Sport1) in Luxemburg und Sonntag (15.00 Uhr/zdfsport.de) in Düsseldorf zur Verfügung.