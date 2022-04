DHB nominiert 19 Spielerinnen für EM-Qualifikation

Deutschlands Handball-Frauen gehen mit einem 19-köpfigen Kader in die Vorbereitung auf das entscheidende EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland.

Mit einem Sieg in der Partie am 21. April löst die DHB-Auswahl das Ticket für die Endrunde vom 4. bis 20. November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien.