DHB-Team mit zwei Neulingen gegen Ungarn

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat für die beiden Länderspiele gegen Ungarn zwei Neulinge in seinen 19-köpfigen Kader berufen.

Kreisläufer Tim Zechel vom HC Erlangen und Spielmacher Veit Mävers von der TSV Hannover-Burgdorf dürfen in den Partien am 19. März in Gummersbach und 20. März in Kassel auf ihr Debüt im DHB-Trikot hoffen.