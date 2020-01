Die deutschen Handballer müssen zum EM-Abschluss gegen Portugal auf Kapitän Uwe Gensheimer und Abwehrstratege Hendrik Pekeler verzichten.

Linksaußen Gensheimer wird im Spiel um Platz fünf an diesem Samstag (16.00 Uhr/ARD One) in Stockholm wegen einer Viruserkrankung ebenso nicht zum Einsatz kommen wie Kreisläufer Pekeler, der seit geraumer Zeit an Achillessehnenproblemen leidet.