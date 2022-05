Bietigheimer Frauen zum dritten Mal deutscher Meister

Bietigheim-Bissingen

Bei zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund können die Bietigheimerinnen bis Saisonende nicht mehr von der Bundesliga-Spitze verdrängt werden. Das Team von Gaugisch, der auch Frauen-Bundestrainer ist, hat alle bisher 24 Bundesligaspiele in dieser Saison gewonnen und führt die Tabelle mit 48:0 Punkten klar an.

Am 28. und 29. Mai haben die Schwäbinnen zudem die Chance, ihren Titel im DHB-Pokal zu verteidigen. Im Halbfinale des Final Four in Stuttgart treffen sie auf den Thüringer HC. Im zweiten Vorschlussrundenduell spielt Oldenburg gegen den Buxtehuder SV.

dpa