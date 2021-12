Berlin

Das teilte die European Handball Federation (EHF) mit. Ein neuer Termin für die Partie steht noch nicht fest.

Ursprünglich wollte das Füchse-Team am Montag nach Zürich fliegen. Am Samstag musste bereits in der Bundesliga das Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen abgesagt werden. Bei vier Spielern hatte es einen positiven Coronatest gegeben. Das Team reiste daraufhin wieder zurück nach Berlin, wo sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne begab.

dpa