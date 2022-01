Alle Nachrücker eingetroffen - Warten auf Testergebnisse

Bratislava

"Alle haben ihre PCR-Tests absolviert und warten jetzt auf die Ergebnisse, sowohl die Neuankömmlinge als auch die Delegation, die hier ist", sagte der 45-Jährige. "Wir verbringen den ganzen Tag auf dem Zimmer und holen uns nur das Essen aufs Zimmer."

Nur wenn bis zum Anpfiff des abschließenden EM-Vorrundenspiels an diesem Dienstagabend (18.00 Uhr/ZDF) die (negativen) Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen, können die Spieler zum Einsatz kommen. Zuvor waren sieben Spieler der DHB-Auswahl in Bratislava positiv auf Corona getestet worden. Diese Akteure befinden sich in Isolation.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-753512/3

dpa