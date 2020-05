München

Die beiden Außenseiter treffen am 6. Juni um 16.30 Uhr ( Magentasport) im Audi Dome in München aufeinander.

Danach spielen um 20.30 Uhr Bayern München und ratiopharm Ulm gegeneinander. Die BBL hatte von der bayerischen Staatskanzlei das Okay für ihr Hygiene- und Sicherheitskonzept bekommen, mit dem sie die Saison mit einem Zehner-Turnier in München ohne Zuschauer trotz der Corona-Krise zu Ende bringen will. Die zehn Clubs spielen zunächst in zwei Fünfer-Gruppen, danach geht es mit den Playoffs weiter. Insgesamt finden 35 Partien statt, das zweite Finale ist für den 28. Juni um 15.00 Uhr terminiert.

dpa