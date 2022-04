Gaugisch neuer Handball-Bundestrainer der Frauen

Dortmund

Die WM findet in Deutschland und den Niederlanden statt.

Gaugisch tritt die Nachfolge von Henk Groener an. Der DHB hatte sich mit dem Niederländer nicht auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und im März die Zusammenarbeit beendet.

Offiziell beginnt Gaugischs Vertrag mit dem DHB am 1. Juli. Seine Arbeit nimmt er aber schon in der kommenden Woche auf. Dann steht von Ostermontag an ein Lehrgang und am Donnerstag das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland im niederländischen Almere an. Zwei Tage später absolviert das Team noch ein Testspiel gegen die Niederlande.

Gaugisch trainiert aktuell das Frauen-Team des derzeit ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführers SG BBM Bietigheim. In der kommenden Saison wird er sowohl in Bietigheim als auch die Frauen-Auswahl trainieren.

