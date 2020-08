Zwischen Zoff und Loyalität: Das Vettel-Dilemma

Sie boten wieder das gewohnte Bild: Eigentlich ist doch alles in Ordnung. "Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann", meinte Sebastian Vettel. "Wichtig ist, dass wir gemeinsam das Risiko eingegangen sind und es sich ausgezahlt hat."

Teamchef Mattia Binotto saß in dem Moment neben Vettel in dem Raum mit Werbetafel, Charles Leclerc war auch dabei, als sich das rote Triumvirat nach dem Großen Preis von Spanien per Videokonferenz zum siebten Platz von Vettel und dem Aus von Leclerc äußerte.