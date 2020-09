Weltmeister Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis der Toskana.

Der Mercedes-Pilot aus Großbritannien sicherte sich im italienischen Mugello zum siebten Mal in dieser Formel-1-Saison den ersten Startplatz und geht als Favorit in das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky).