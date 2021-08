Budapest

"Aber die kommt von einer Batterie, also reizt es mich überhaupt nicht", sagte der 23 Jahre alte Niederländer.

Kurzum: Elektroautos seien nicht sein Stil. "Ich besitze keins und plane auch nicht, mir in der Zukunft eines zu zulegen", sagte Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer liefert sich in diesem Jahr mit dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes ein erbittertes Duell um den Titel in der Königsklasse des Motorsports.

