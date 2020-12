Sir Lewis: Königin schlägt Weltmeister Hamilton zum Ritter

London

Hamilton steht auf einer 1239 Namen langen Liste, die der Buckingham-Palast am 30. Dezember veröffentlichte. Er hatte in diesem Jahr den Rekord Michael Schumachers von sieben WM-Titeln eingestellt und den Deutschen mit 95 Rennsiegen überholt.

Mercedes-Pilot Hamilton war 2008 nach seinem ersten WM-Sieg der britische Ritterorden verliehen worden - der Order of the British Empire. Doch von der Königin nun zum Ritter geschlagen zu werden, ist die höchste Ehre, die einem Sportler in Großbritannien zuteil werden kann.

© dpa-infocom, dpa:201230-99-857528/2

dpa