Formel-1-Pilot Mick Schumacher fühlt sich dem Duell mit seinem neuen erfahrenen Haas-Teamkollegen Kevin Magnussen gewachsen.

"Ich fühle mich wohl und weiß, was ich kann", sagte der 22-Jährige dem TV-Sender Sky vor dem Saisonstart in Bahrain an diesem Wochenende.