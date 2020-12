Schumacher sammelt reichlich Testkilometer in Abu Dhabi

Abu Dhabi

Mit seiner schnellsten Runde von 1:39,947 Minuten wurde der 21 Jahre alte Formel-2-Champion unter den 15 Piloten Letzter.

Die Bestzeit zum Abschluss der Saison sicherte sich am Dienstag Renault-Rückkehrer Fernando Alonso (1:36,333 Minuten). Der 39-jährige Spanier war mit einer Sondererlaubnis am Start, weil er in den vergangenen zwei Jahren nicht als Stammpilot in der Formel 1 im Einsatz war und im nächsten Jahr sein Comeback geben wird. Schumacher fährt ab der Saison 2021 als Stammpilot neben dem Russen Nikita Masepin für das US-Team Haas.

