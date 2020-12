Perez neuer Teamkollege von Verstappen bei Red Bull

Nach seiner Ausmusterung für Sebastian Vettel beim künftigen Aston-Martin-Team bekommt der Mexikaner Sergio Perez wohl doch ein Formel-1-Cockpit für 2021.

Wie "speedweek.com" in der Schweiz und "De Telegraaf" in den Niederlanden berichten, fährt der 30-Jährige in der kommenden Saison für Red Bull.