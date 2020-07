Neue Formel-1-Verfassung: Ferrari bereit für Unterschrift

Budapest

"Was Ferrari betritt: Wir sind bereit zu unterschreiben."

Es sei wichtig für die Zukunft, dass es bald unterzeichnet werde. Binotto betonte auch, dass die Formel 1 verstanden habe, welch wichtige Rolle Ferrari in der Motorsport-Königsklasse spiele. "Für uns war das Knackpunkt."

Details nannte er nicht. Ferrari genoss bislang bei den Ausschüttungen und Bonuszahlungen aufgrund seiner Tradition - die Scuderia ist als einziges Team seit WM-Beginn dabei und wird in diesem Jahr ihren 1000. Grand Prix absolvieren - einen Sonderstatus. In der neuen Vereinbarung dürfte aber auch Ferrari wohl Einbußen hinnehmen müssen. Die Formel-1-Besitzer hoffen so auch auf mehr Chancengleichheit für alle Rennställe.

