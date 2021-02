Mick Schumacher und das Podium: "Klar, das ist geträumt"

Mick Schumacher will in seiner Premierensaison in der Formel 1 da sein, wenn es gilt.

"Auch wenn es ein Überbrückungsjahr für uns ist: Wenn sich die Option ergibt, das Fünkchen Glück mitspielt, werden wir alles geben, um das Glück dann zu nutzen und die Resultate auch nach Hause zu bringen", sagte der 21 Jahre alte Neuling der Motorsport-Königsklasse in einem Interview dem Magazin "Auto, Motor und Sport".