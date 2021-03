Mick Schumacher eröffnet Haas-Testfahrten

Kannapolis

Am Nachmittag soll sein russischer Teamkollege Nikita Masepin - ebenfalls Neuling in der Motorsport-Königsklasse - ans Steuer.

Es gehe vor allem darum, sich im Auto noch wohler zu fühlen, sagte Mick Schumacher in einem Interview des Teams. Der Sitz, die Sitzposition, wie sich das Auto auf der Strecke anfühle und die Arbeit mit dem Team - Mick Schumacher hat einiges zu tun in den nur drei Tagen mit Testfahrten auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir.

"Ich freue mich darauf und herauszufinden, was wir alles brauchen, um bereit für das erste Rennen zu sein", sagte er. Der Saisonauftakt wird nur zwei Wochen später am 28. März stattfinden - ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit.

Zusammengebaut wurde der Wagen am Zweitsitz des Teams im englischen Banbury. Bedingt durch Restriktionen während der Corona-Pandemie wird der Ferrari-Motor bei den Tests zum ersten Mal überhaupt angelassen. "Wenn die italienischen Ingenieure und Mechaniker nach Großbritannien gereist wären, hätten sie in Quarantäne gemusst", erklärte Teamchef Günther Steiner.

dpa