Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher (52) belegte in den bisherigen zehn Rennen einmal den 19. Platz, viermal wurde er 18., einmal 17., er kam dreimal auf den 16. Rang und fuhr in Aserbaidschan auf Position 13 vor.

"Ich glaube, dass ich mich recht schnell wohlgefühlt habe im Auto, was auch geholfen hat, schnell gute Resultate einzufahren", sagte der 22 Jahre alte Pilot des amerikanischen Haas-Rennstalls bei einer Videokonferenz auf dem Hungaroring: "Generell können wir recht zufrieden sein, wie unser erstes halbes Jahr verlaufen ist."

Mick Schumacher hat vor dem letzten Rennen der ersten Saisonhälfte ein positives Fazit seiner ersten Monate in der Formel 1 gezogen.

Mick Schumacher: Näher an oder in die Punkte fahren

