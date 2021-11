Mexiko-Stadt

Der favorisierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen musste sich im Red Bull mit dem dritten Platz begnügen.

Vor dem fünftletzten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) hat Verstappen in der Gesamtwertung zwölf Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Hamilton. Sebastian Vettel als Elfter und Mick Schumacher als 18. waren in der Qualifikation vorzeitig ausgeschieden, werden aber wegen Strafen für einige Konkurrenten am Start noch nach vorn rücken.

dpa