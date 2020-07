Hülkenberg Kandidat für Perez-Cockpit in Silverstone?

Silverstone

Auch andere Medien spekulierten über einen Einsatz des deutschen Routiniers.

Hülkenberg fuhr bis 2016 mehrere Jahre für Racing Points Vorgänger Force India und ist derzeit ohne Vertrag. Zuletzt war er von 2017 bis 2019 für Renault aktiv und hatte im Vorjahr keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Sein Cockpit bekam danach der Franzose Esteban Ocon.

Der 30 Jahre alte Perez darf nach seinem positiven Test nicht am Grand Prix in Silverstone teilnehmen. Racing Point muss nun reagieren und einen Ersatzfahrer finden. Es sei das Ziel, beide Autos an den Start zu schicken, hieß es vom Rennstall. Das Team hätte eigentlich auch Zugriff auf die Mercedes-Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne aus Belgien und Esteban Gutierrez aus Mexiko. Obwohl beide über Formel-1-Erfahrung verfügen, könnte laut den Medienberichten trotzdem eine Entscheidung für Hülkenberg fallen. Viel Zeit bleibt nicht, denn am Freitagmittag steht bereits das erste Trainings an.

