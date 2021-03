Formel-1-Chef: Mick Schumacher bereits eine "Bereicherung"

Sakhir

Der 55 Jahre alte Italiener sagte "sport1.de" und "f1-insider.com": "Es ist großartig, Mick in der Formel 1 zu sehen." Der 21-Jährige habe den Aufstieg verdient, er habe sich in jeder Kategorie gesteigert und sei überall erfolgreich gewesen.

"Das zeigt, dass er das Level eines Formel-1-Fahrers aus eigener Kraft erreicht hat, nicht wegen seines Namens", sagte Domenicali. Mick Schumacher ist der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der in seiner Karriere sieben Mal die WM gewann.

Sein Renndebüt in diesem Jahr in der Formel 1 wird Mick Schumacher für das amerikanische Haas-Team geben. An diesem Wochenende bereitet er sich wie seine Konkurrenten auch bei den Testfahrten in Bahrain auf den Auftakt an gleicher Stelle am 28. März vor.

Er hatte im vergangenen Jahr die Formel 2 gewonnen, 2018 die Formel-3-Europameisterschaft für sich entschieden. Er gehört der Nachwuchsakademie von Ferrari an. Für die Italiener gewann Vater Michael fünf seiner sieben Titel, und Domenicali arbeitete bei dem Hersteller schon als Teamchef.

Mick Schumachers Name sorge für viel Aufmerksamkeit, "davon profitiert die ganze Serie. Aber gleichzeitig muss man ihm die Chance geben, sich in Ruhe zu entwickeln und eine ganz normale Lernkurve durchzumachen", betonte Domenicali.

Auch die Kombination Sebastian Vettel/Aston Martin sorgt bei dem Nachfolger von Chase Carey auf dem Geschäftsführerposten für Freude. Sie habe das "gewisse Etwas. Sebastian ist immer noch ein viermaliger Weltmeister. Für ihn wird es eine Möglichkeit sein, zu beweisen, dass diese Fähigkeiten immer noch in ihm stecken."

© dpa-infocom, dpa:210313-99-804692/2

dpa