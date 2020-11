Die beiden Formel-1-Rennen in Bahrain werden fast ohne Zuschauer über die Strecke gehen.

Wie die Veranstalter weiter mitteilten, werden für die zwei Grand Prix am 29. November und 6. Dezember in Sakhir nur wenige Tickets an die Familien von ausgewählten Mitarbeitern der Gesundsheitsdienste vergeben.