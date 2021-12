Erster Saisonsieg für Skeleton-Weltmeisterin Hermann

Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann hat beim Heim-Weltcup in Altenberg ihren ersten Saisonsieg im Olympia-Winter eingefahren.

Die 29-Jährige vom WSV Königssee raste am Freitag auf der anspruchsvollen Bahn im Erzgebirge, wo sie zuletzt zwei WM-Titel in Serie holte, mit Bahnrekord in 57,52 Sekunden und nach zwei Läufen mit 0,31 Sekunden Vorsprung zum Sieg vor der Russin Alina Tararichenkowa.