Göttingen

Nachdem Vorjahres-Halbfinalist Max Hopp in diesem Jahr genauso wie alle anderen Deutschen die Qualifikation verpassten, musste die PDC Europe einen deutlichen Rückgang an Ticketverkäufen hinnehmen. In allen sechs Sessions sahen insgesamt gut 10 000 Menschen in der Lokhalle von Göttingen zu. In der Dortmunder Westfalenhalle, wo die EM auch im Jahr 2020 wieder stattfinden wird, waren es vor einem Jahr noch über 25 000 Fans gewesen.

dpa