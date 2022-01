Zwei Corona-Fälle bei den Straubing Tigers

Straubing

Beide Spieler hätten nach der Rückkehr von der abgebrochenen U20-Weltmeisterschaft in Kanada jedoch noch keinen Kontakt zur Straubinger Mannschaft gehabt und befänden sich in häuslicher Isolation. Es gehe ihnen soweit gut, hieß es in der Mitteilung.

Zuletzt war das für den vergangenen Dienstag angesetzte Spiel der Straubing Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg auf den 26. Januar verschoben worden. Grund waren Booster-Impfungen bei den Eishockeyprofis. Inzwischen befinden sich indes die Grizzlys als eines von drei DEL-Teams in Quarantäne. Auch der EHC Red Bull München und die Iserlohn Roosters können aktuell nicht am Spielbetrieb teilnehmen.

