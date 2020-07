Krupp fordert DEL zum Handeln auf: "Alle ungeduldig"

Köln

"Langsam werden alle ungeduldig. Man kann jetzt erwarten, dass die Liga tätig wird und uns bestätigt, dass wir spielen und einen Spielplan herausgibt", sagte der Coach dem " Kölner Stadt-Anzeiger".

Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise ist noch immer unklar, ob und wann die DEL-Saison 2020/21 startet. Das erschwert nach Meinung des ehemaligen Bundestrainers die Personalplanungen: "Wir werden erst den nächsten Schritt machen, wenn wir wissen, dass auch die Liga ihn macht. Vorher können wir nicht über Neu-Verpflichtungen sprechen. Genaue Informationen haben wir nicht, nächste Woche gibt es wieder einen Conference Call. Es zieht sich alles von Woche zu Woche dahin."

Die positiven Corona-Tests bei zwei Kölner Spielern in den vergangenen Tagen beunruhigen Krupp nicht: "Wir haben den ganzen Sommer über 16 bis 20 Spieler in unseren Trainingseinheiten. In dem Umfang haben wir Abläufe und freiwillige Covid-Tests in Zusammenarbeit mit unserem Kölner Gesundheitsamt etabliert, die unsere Spieler schützen und ihnen Sicherheit geben. Wir halten uns an diese Vorgaben und sind damit auf der sicheren Seite", sagte der 55 Jahre alte einstige NHL-Profi.

