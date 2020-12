Die Eishockey-Profis Nino Kinder und Lukas Reichel müssen auf ihre Teilnahme an der U20-WM im kanadischen Edmonton verzichten.

Die beiden Eisbären-Stürmer wurden positiv auf das Coronavirus getestet und können nicht an der Vorbereitung der Nationalmannschaft am Bundesstützpunkt in Füssen teilnehmen, teilten der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und die Eisbären mit.