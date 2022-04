NHL-Torhüter Philipp Grubauer hat seine Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft weiter fest eingeplant und will dafür Anfang Mai nach Deutschland fliegen.

Grubauer vor WM-Teilnahme - DEB-Einsatz am 8. Mai geplant

