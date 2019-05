San José

Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen WM in der Slowakei kam Bergmann in fünf Spielen für das Nationalteam zum Einsatz.

"Uns gefällt sein Wettkampf-Niveau und seine Arbeitsmoral. Und seine physische Art zu spielen sollte sich gut darauf übertragen lassen, wie wir spielen wollen", sagte Sharks-Manager Doug Wilson laut einer NHL-Mitteilung.

