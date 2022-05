Deutsches Eishockey-Team gewinnt WM-Test gegen Österreich

Villingen-Schwenningen

Erstmals verstärkt mit den NHL-Profis Moritz Seider, Philipp Grubauer und Tim Stützle setzte sich die Auswahl im Prestigeduell mit Österreich nach einem Rückstand mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) durch. Vor 5000 Zuschauern in Schwenningen waren am Sonntag Alexander Karachun (40.), Stefan Loibl (56.) und Dominik Bittner (58.) die deutschen Torschützen.

Der WM-Kader soll sich vor der Abreise nach Finnland am Dienstag noch einmal verändern, der Münchner Maximilian Kastner kam als einziger Spieler der beiden DEL-Finalisten bereits zum Einsatz. Die WM in Helsinki und Tampere beginnt am Freitag.

© dpa-infocom, dpa:220508-99-207685/2

dpa