DEL plant schnelle Reduzierung auf 14 Clubs

Die Anzahl der Clubs in der Deutschen Eishockey-Liga soll so schnell wie möglich wieder auf 14 Clubs reduziert werden. Nach dem Aufstieg von Bietigheim sind es in der kommenden Saison 15.

"Die Liga hat den klaren Plan, wieder auf 14 Clubs zurückzugehen", sagte DEL-Aufsichtsratsmitglied Lothar Sigl der "Ausgburger Allgemeinen" und ergänzte: "Mit 15 Clubs zu spielen ist nie der Plan gewesen."

Es sei nur ein Nebenprodukt der vergangenen Corona-Saison.